У Зеленського обіцяють «відповісти» Росії на обстріли української енергетики

Андрій Єрмак / © Associated Press

Російські загарбники продовжують обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, проте такі дії не залишаться без реакції.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

«Росіяни обстрілюють нашу енергетику і створюють загрози не тільки для України, але і для безпеки Європи. Без відповіді такі дії не залишаться. Україна відповіла і відповідатиме», — заявив він.

Єрмак підкреслив, що міжнародна спільнота має використати всі можливі інструменти, аби зупинити агресію Кремля.

«Важливо, щоб країни, які мають вплив на неадекватний режим російського диктатора Володимира Путіна, зробили все, аби Росія припинила війну», — додав керівник ОП.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару, завданого сьогодні, 1 жовтня, близько 16:00.

Ми раніше інформували, що у Міненерго розповіли про рівень радіації на ЧАЕС після тригодинного блекауту.