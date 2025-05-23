У Зеленського прокоменували перший етап обміну полоненими України та Росії: подробиці

Обмін полоненими / © Telegram / Андрій Єрмак

Реклама

У п’ятницю, 23 травня, було реалізовано перший етап масштабного обміну полоненими між Україною та Росією, який передбачає формат «1000 на 1000».

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

До України вже повернулись 390 наших громадян — 270 військовослужбовців та 120 цивільних осіб, які перебували в російському полоні. Це стало можливим завдяки дипломатичним домовленостям, досягнутим раніше у Туреччині.

Реклама

© Telegram / Андрій Єрмак

Цей обмін — результат щоденної, кропіткої роботи багатьох команд, які працюють 24/7 заради свободи своїх громадян. Україна продовжує перевіряти кожне ім’я, кожну деталь, аби ніхто з полонених не був забутий.

© Telegram / Андрій Єрмак

«Ми продовжимо дипломатичні зусилля, аби повернення всіх українців додому стало реальністю», — підсумував Єрмак.

Нагадаємо, у п’ятницю президент США Дональд Трамп опублікував допис на платформі Truth Social, у якому привітав «обидві сторони з досягненням домовленостей» і заявив, що «обмін щойно відбувся». На той момент офіційного підтвердження цієї інформації ще не було.

Також напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну за формулою «1000 на 1000». Тоді глава держави заявив, що робота у цьому напрямку триває. Зокрема, Київ з’ясовує деталі щодо людей, яких подали у списках російської сторони.

Реклама

За інформацією FT, від початку повномасштабної війни сторони провели понад 60 обмінів, внаслідок яких Україна повернула близько 5000 своїх громадян.