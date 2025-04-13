У Зеленського стверджують, що заявок на «Контракт 18-24» надзвичайно багато

Служба за контрактом

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Заявок на службу за програмою "Контракт 18-24» подають дуже багато людей, але у багатьох не доходить до його підписання і причини цього наразі зʼясовуються.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю BIHUS Info.

«По пам’яті не хочу вводити в оману. Але насправді мені б хотілося, щоб цифра була більша. Там щось, можливо, до 500 осіб, якось так. Хоча заявок було надзвичайно багато», — наголосив Паліса.

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Він підкреслив, що попри велику кількість заявок, багато з ким до підписання документів справа не дійшла.

«Ми обов’язково досліджуємо причини, які впливали на те, що людина на словах погодилася, але до підписання не дійшло. Власне, десь батьки впливають… Різні причини є, ми досліджуємо ці питання, аналізуємо, щоб зробити висновок і десь, де потрібно, допиляти щось», — пояснив Паліса.

Раніше повідомлялося, що молоді українці віком від 18 до 24 років можуть проходити контрактну службу у дев’яти бойових підрозділах Сухопутних військ у рамках проєкту «Контракт 18–24».

Ми раніше інформували, що у Міноборони готують нові посади для добровольців контракту 18-24: що відомо.