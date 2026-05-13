У Зеленського відхрестилися від послуг ворожок після скандалу з Єрмаком та "Веронікою-феншуй"

В Офісі президента не користуються послугами езотериків, тарологів чи подібних спеціалістів.

Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин в онлайн-розмові з журналістами, коментуючи інформацію від САП, що колишній голова ОП Андрій Єрмак консультувався з ворожкою «Вероніка Феншуй Офіс».

Коли Дмитра Литвина журналісти почали питати про всяких астрологів і феншуїсток, він спершу відповів смайлом. Але коли таких повідомлень стало багато, то відповів таке:

«Жодного езотерика, нумеролога, феншуїста чи феншуїстки в Офісі за увесь час не бачив».

Нагадаємо, прокурори в суді заявили, що ексголова ОП Андрій Єрмак радився щодо призначень міністрів із контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

За інформацією САП, Єрмак надсилав гадалці дані про дати народження потенційних кандидатів на вищі державні посади, щоб отримати «зелене світло» на їхнє призначення. Серед осіб, чию долю нібито визначали зірки, були ключові фігури української політики.

Згодом журналісти з’ясували, хто приховується під цим нікнеймом — це Вероніка Анікієвич (також використовує прізвище Даниленко) є мешканкою Києва та називає себе консультанткою з астрології. Що цікаво, її батько є громадянином РФ. На фото за травень 2025-го він позує з російською символікою в окупованому Генічеську. Сама ворожка 2015 року відвідувала анексований Крим, про що писала в соцмережах.

