У Зеленського відповіли, чи завершать мобілізацію у разі припинення вогню

Павло Паліса — заступник керівника Офісу президента

Демобілізація в Україні зараз неможлива. І Генеральний штаб, і Міністерство оборони проводять оцінку наших спроможностей.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса, передає «Суспільне».

Він прокоментував ситуацію з демобілізацією та контрактами у Збройних силах України. За його словами, обіцянки щодо відпочинку чи звільнення військових потрібно давати лише тоді, коли є реальна можливість їх виконати.

«Щоб пообіцяти людям демобілізацію чи відпочинок, треба розуміти, як це виконати. І Генеральний штаб, і Міністерство оборони проводять оцінку наших спроможностей. Як би нам цього не хотілося, на даний момент можливості (демобілізації — ред.) немає, — сказав Павло Паліса.

Він пояснив, що планується новий контракт на базі програми «18–24», який охоплюватиме також категорію військових віком від 25 до 60 років. У ньому буде чітко визначено кінцевий термін служби.

«От цей от контракт, який буде на базі „18-24“, але з розширеною категорією — від 25 до, умовно кажучи, 60 — у нього закладено, попередньо я так заспойлерю, кінцевий термін служби. …По-перше, навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання», — додав він.

За словами заступника керівника Офісу президента, наразі немає можливості звільнити всіх, хто від 2022 року виконує свої обов’язки — воює в складі Сил оборони.

«Тому що мають бути люди, які прийдуть їм на заміну. Для того, щоб у решті України життя мало такий вигляд, який воно має хоча б зараз. Звісно, мені теж дивно дивитись ролики в соціальних мережах, на яких бачиш: одні воюють, а інші живуть своє життя, як бажають. Мені як військовому боляче дивитись на таке. І тут питання й до самих людей, до суспільства загалом, до виховання», — пояснив Паліса.

Щодо вирішення цієї проблеми триває робота.

«Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, ми намагаємося вирішити це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності. Думаю, незабаром і Міністерство оборони, і Генштаб представлять свій план», — сказав він.

Також в Офісі президента розповіли, які зміни плануються в процесі мобілізації і чи припинить це так звану «бусифікацію». В ОП зазначили, якби не зусилля ТЦК, противник уже давно стояв би по лівому березі річки Дніпро.

Тим часом більшість випадків «бусифікації» мають маніпулятивний характер, але підтверджені факти виявлені у Києві, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях, заявили в ОК «Північ».