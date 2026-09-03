У Зеленського відповіли на нові заяви Путіна про "готовність" до переговорів

Михайло Подоляк / © Associated Press

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Слова російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність РФ до дипломатичних переговорів не відповідають дійсності й на них не варто звертати уваги.

На цьому наголосив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи закиди очільника Кремля про те, що Росія нібито не завдає ударів по українському керівництву, аби зберегти суб’єктів для майбутніх перемовин. Про це він сказав в етері «Ми Україна».

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За словами Подоляка, подібні заяви Кремля є лише фасадом, адже Москва паралельно декларує відмову від припинення бойових дій.

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«Немає ніякого бажання до дипломатичного вирішення, безусловно. І я б, чесно кажучи, радив не звертати уваги на ці фрази. Так само як Росія постійно говорить: „Ми готові там до дипломатичного врегулювання, до мирного врегулювання“, але при тому вони далі продовжують: „Але ми не зупинимо війну“. Чому? Тому що вони не можуть її зупинити», — підкреслив радник керівника ОП.

В Офісі президента вкотре зауважили, що реальні дії Росії на полі бою повністю спростовують будь-які заяви її керівництва про прагнення дипломатичного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москві нібито потрібні «якісь люди в Україні», з якими вона могла б обговорювати мирне врегулювання війни. Водночас він запевняє, що Росія нібито не завдає ударів по представниках української влади.

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