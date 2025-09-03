Чи випустять чоловіків за кордон після закінчення війни: у Зеленського зробили заяву

Михайло Подоляк / © Getty Images

Навіть якщо війна в Україні закінчиться, чоловіки не відразу зможуть виїхати за кордон.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Новини.LIVE.

За його словами, обмеження на виїзд точно діятимуть до завершення воєнного стану. Але навіть після цього, ймовірно, настане короткий перехідний період, коли чоловікам призовного віку за кордон буде зась.

«Ну, я ж не зовсім розумію логістику. Воєнний стан припинив діяти, там ще певний, певно, якийсь буде проміжний період, не дуже великий, і далі все, електоральний цикл, далі відкриті кордони і тому подібне», — каже Подоляк.

Журналістка уточнила, чи далі кордони будуть відкриті повністю. На що радник Єрмака зітхнув і сказав, що «скоріше за все, так».

Подоляк висловив впевненість, що після війни в Україні з’являться робочі місця й програми відновлення, тож залишатися вдома буде не менш перспективно, ніж шукати життя за кордоном.

«Якщо будуть сталі гарантії безпеки, і тут будуть кошти на відновлення і так далі, тут будуть робочі місця, а чому треба буде існувати в, скажімо, дивному юридичному статусі (закордоном — Ред.), де в тебе немає роботи, а не знаходитись на території України», — розмірковує Подоляк.

На що ведуча зауважила, що українці можуть боятися повернутися навіть у мирну Україну, щоб не воювати знову.

На це радник голови ОП відповів обтічно: «Війни періодично виникають в різних частинах світу, на жаль».

Нагадаємо, що 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Своєю чергою голова МВС Клименко пояснив, навіщо дозволили виїзд 18–22-річним.