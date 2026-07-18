У Зеленського запевнили, що "почули" протестувальників: що будуть робити

Чому реакція на протести потребує часу: роз’яснення позаштатного радника керівника ОП / © Associated Press

Реклама

Член наглядової ради «Укрзалізниці» та позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що «сигнал від протестувальників був почутий» в ОП.

Про це Лещенко сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, Володимир Зеленський від першого дня звернув увагу на мітинги та підтвердив право громадян на висловлення своєї незгоди.

Реклама

«І він, як президент, ніколи їх не ігнорує, і він має досвід того, в який спосіб реагувати. Згадаємо, рік назад була схожа ситуація. Президент не ігнорував голос українських громадян, і я переконаний, що так само буде і зараз», — запевнив Лещенко.

Водночас, він уточнив, що ухвалення відповідних управлінських рішень вимагає дотримання офіційних процедур, а тому на це потрібен час.

«Просто ми маємо справу з державою. Держава, на жаль, не працює як приватний стартап, трошки повільніше все. Але, безумовно, сигнал почутий і відповідний сигнал президентом у відповідь теж даний. Тобто всім, хто в Україні висловлюють свою незгоду, їх президент чує», — підсумував Лещенко.

Нагадаємо, що відставка міністра оборони Федорова викликала протести по всій Україні.

Реклама

Сьогодні, 18 липня, біля театру Франка у Києві уже третій відбувається протест через відставку Михайла Федорова з поста міністра оборони. Крім підтримки Федорову, люди скандують «Сирського — у відставку».

Раніше ми писали, як рішення Володимира Зеленського перезавантажити уряд вивело людей на вулиці з гаслами про «совок» та проблеми в армії.

Новини партнерів