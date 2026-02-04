У Зеленського зробили тривожну заяву щодо мобілізації: що сказали

Мобілізація в Україні / © ТСН

Забезпечити потребу фронту в особовому складі на бажаному рівні зараз вкрай важко. Простих рішень у питанні мобілізації не існує, проте вже за кілька місяців ситуація на передовій може суттєво змінитися.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтервʼю на майданчику «Нової країни», повідомляє LB.ua.

Відповідаючи на запитання про поточний стан справ у війську, посадовець визнав, що досягти ідеального рівня укомплектованості підрозділів наразі не вдається. Це унеможливлює отримання миттєвої оперативної переваги.

«На четвертому році війни важко забезпечити потребу фронту в людях на такому рівні, на якому нам хотілося б, щоб одразу отримати оперативну перевагу та її реалізацію на стратегічному рівні», — зазначив Паліса.

Мобілізація в Україні — коли може стати легше

Попри складнощі в Офісі президента зазначають позитивну динаміку мобілізації протягом останніх семи місяців. За словами Паліси, це створило передумови для поступового розв’язання критичних проблем армії.

Заступник керівника ОП зробив обережний прогноз. За його словами, за 4–5 місяців очікується значне полегшення роботи на тактичному та оперативному рівнях. Також будуть усунуті певні операційні проблеми, які впливають на ефективність з’єднань.

«Створимо умови для того, щоб ліквідувати хоча б частково питання фрагментації фронту, коли, умовно кажучи, підрозділ воює по запчастинах: одна частина бригади — на одному напрямку, інша — на іншому», — пояснив він.

Окремо Паліса прокоментував ставлення суспільства до призову. На його думку, держава провалила інформаційний супровід мобілізації.

Він наголосив, що в таких масштабах війни не варто очікувати «чарівних пігулок» або простих рішень. Для ілюстрації він навів історичні паралелі, згадавши досвід США під час війни у В’єтнамі та проблеми Ізраїлю під час операції в Секторі Гази, де навіть з підготовленим резервом виникли труднощі за тривалого конфлікту.

«Ніхто, крім нас, цього не зробить», — резюмував Паліса.

