У жахливій ДТП в Луцьку п'яний водій збив на смерть єпископа: фото

У жахливій ДТП в Луцьку п'яний водій збив на смерть єпископа: фото

Водій намагався втекти з місця події, але його затримали патрульні, а сильно травмований священнослужитель помер у лікарні.

У неділю, 14 листопада, на проспекті Василя Мойсея у Луцьку п'яний 23-річний водій Mazda 6 виїхав на тротуар та збив 60-річного пішохода. Від отриманих важких травм потерпілий згодом помер у лікарні.

Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, у 23-річного мешканця Луцька, який перебував за кермом, зафіксували 1,21 проміле алкоголю в крові.

Як пишуть "Волинські Новини", загиблим виявився єпископ Волинський і Галицький Української апостольської православної церкви Олег Ведмеденко. За даними видання, водій Mazda намагався втекти з місця події, але його затримали патрульні поблизу РЦ "Промінь".

ГУ Нацполіції у Волинській області

"Олег Ведмеденко отримав важкі травми, від удару у нього – травматична ампутація нижньої третини правої гомілки. Також роздроблений таз, травма легень, черепно-мозкова травма. За його життя до останнього боролись лікарі, проте вранці 15 листопада його серце перестало битись", – йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. За це винуватцеві загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Зазначимо, Олег Ведмеденко - єпископ Волинський і Галицький Української апостольської православної церкви, богослов, письменник, проповідник і місіонер. Був засновником та постійним ведучим Біблійної школи духовного вдосконалення. Народився і жив у Луцьку.

Нагадаємо, у Рівному сталася моторошна ДТП, там автівку розірвало навпіл.

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