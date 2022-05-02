У жахливому стані: активісти закликають дозволити вивезти тигра з Фельдман Екопарку

Директора зоопарку Александра Фельдмана просять надати згоду на вивезення всіх тварин, які досі там залишились.

Активісти руху з прав тварин UAnimals закликають вивести з харківського Фельдман Екопарку тигра, який перебуває у тяжкому стані.

Про це вони написали на сторінці в соцмережі.

"Терміново! Нам поступила інформація про те, що у Фельдман Екопарку досі перебуває тигр. З фото-відео матеріалів видно, що стан здоров’я тигра незадовільний і можливо, є загроза життю", - написали зоозахисники.



Вони також додали, що телефонували у Фельдман Екопарк, де їм підтвердили дану інформацію. Але відмовили у вивезенні тигра в безпечний регіон, мотивуючи відмову тим, що тигр старий.



"Для UAnimals - кожне життя важливе, тому ми прямо зараз вирушаємо за тигром, з метою забрати його в притулок для диких тварин надати все необхідне лікування та піклуватись належним чином. Закликаємо Фельдман Екопарк та Александра Фельдмана нарешті дати згоду на вивезення всіх тварин, які досі там залишились", - написали в UAnimals.

Нагадаємо, кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу міжнародну премію блогерів.

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