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У Житомирі авто збило чоловіка і дитину, які переходили дорогу

У Житомирі авто збило чоловіка і дитину, які переходили дорогу

Пішоходи переходили дорогу у недозволенному місці.

У Житомирі сталася ДТП за участю пішоходів. Чоловік і дитина переходили дорогу і потрапили під колеса авто.

Про це повідомляє Житомир Онлайн.

ДТП сталася на вулиці Покровській у Житомирі вчора, 16 вересня. Легковик Lanos збив чоловіка з дитиною.

Очевидці розповідають, що вони переходили дорогу у невстановленому місці, через що потрапили під колеса автомобіля.

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Основний удар прийшовся на чоловіка, йому знадобилася допомога медиків. Дитина сильно не постраждала.

Нагадаємо, що пенсіонерка потрапила під трамвай неподалік від перехрестя вулиць Балківська та Червонослобідська в Одесі. Від отриманих травм жінка померла на місці.
 

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