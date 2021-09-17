У Житомирі авто збило чоловіка і дитину, які переходили дорогу

У Житомирі авто збило чоловіка і дитину, які переходили дорогу

Пішоходи переходили дорогу у недозволенному місці.

У Житомирі сталася ДТП за участю пішоходів. Чоловік і дитина переходили дорогу і потрапили під колеса авто.

Про це повідомляє Житомир Онлайн.

ДТП сталася на вулиці Покровській у Житомирі вчора, 16 вересня. Легковик Lanos збив чоловіка з дитиною.

Очевидці розповідають, що вони переходили дорогу у невстановленому місці, через що потрапили під колеса автомобіля.

Основний удар прийшовся на чоловіка, йому знадобилася допомога медиків. Дитина сильно не постраждала.

Нагадаємо, що пенсіонерка потрапила під трамвай неподалік від перехрестя вулиць Балківська та Червонослобідська в Одесі. Від отриманих травм жінка померла на місці.



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