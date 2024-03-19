У Житомирі чоловік ходив біля вікон гуртожитку та показував свій статевий орган: він поплатився

У Житомирі на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який показував у вікна гуртожитку свій статевий орган.

Про це йдеться у вироку Корольовського районного суду м. Житомира.

За даними суду, 27 лютого 2024 року чоловік перед приміщенням гуртожитку зняв одяг та оголив свої статеві органи. Після цього він рушив у бік вікон гуртожитку та показував місцевим свої статеві органи. Крім того, він зазирав у чужі вікна.

Це помітила одна із мешканок приміщення та зняла все на відео і ймовірно викликала поліцію, оскільки особу підозрюваного вдалось встановити.

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 296 КК України "як грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом".

Справу суд розглянув у спрощеному порядку, чоловік провину визнав та розкаявся. Підсудного визнали винним та оштрафували на 17 тис. грн.

Нагадаємо, раніше у Житомирі на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який на дитячому майданчику показував свій статевий орган.

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