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У Житомирі чоловік ходив біля вікон гуртожитку та показував свій статевий орган: він поплатився

У Житомирі чоловік ходив біля вікон гуртожитку та показував свій статевий орган: він поплатився

У Житомирі засудили чоловіка, який ходив біля вікон гуртожитку з оголеними статевими органами / Фото: Pexels

Чоловік провину визнав та розкаявся.

У Житомирі на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який показував у вікна гуртожитку свій статевий орган. 

Про це йдеться у вироку Корольовського районного суду м. Житомира.

За даними суду, 27 лютого 2024 року чоловік перед приміщенням гуртожитку зняв одяг та оголив свої статеві органи. Після цього він рушив у бік вікон гуртожитку та показував місцевим свої статеві органи. Крім того, він зазирав у чужі вікна. 

Це помітила одна із мешканок приміщення та зняла все на відео і ймовірно викликала поліцію, оскільки особу підозрюваного вдалось встановити. 

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 296 КК України "як грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом". 

Справу суд розглянув у спрощеному порядку, чоловік провину визнав та розкаявся. Підсудного визнали винним та оштрафували на 17 тис. грн.

Нагадаємо, раніше у Житомирі на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який на дитячому майданчику показував свій статевий орган.

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