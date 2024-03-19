У Житомирі чоловік ходив біля вікон гуртожитку та показував свій статевий орган: він поплатився

Чоловік провину визнав та розкаявся.
У Житомирі на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який показував у вікна гуртожитку свій статевий орган.
Про це йдеться у вироку Корольовського районного суду м. Житомира.
За даними суду, 27 лютого 2024 року чоловік перед приміщенням гуртожитку зняв одяг та оголив свої статеві органи. Після цього він рушив у бік вікон гуртожитку та показував місцевим свої статеві органи. Крім того, він зазирав у чужі вікна.
Це помітила одна із мешканок приміщення та зняла все на відео і ймовірно викликала поліцію, оскільки особу підозрюваного вдалось встановити.
Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 296 КК України "як грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом".
Справу суд розглянув у спрощеному порядку, чоловік провину визнав та розкаявся. Підсудного визнали винним та оштрафували на 17 тис. грн.
Нагадаємо, раніше у Житомирі на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який на дитячому майданчику показував свій статевий орган.
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