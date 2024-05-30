У Житомирі чоловік отримав повістку і від 2022 року ховався від мобілізації: чим це закінчилось

У Житомирі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який у липні 2022 року отримав повістку і до квітня 2024 року уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Богунського районного суду м. Житомира.

За даними суду, в липні 2022 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Тоді ж йому вручили повістку для відправлення до військової частини, проте він до травня 2024 року ховався від мобілізації.

Також у матеріалах суду йдеться про те, що підсудного тричі оголошували у розшук, проте він і надалі продовжував уникати призову.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Суд визнав його винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

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