У Житомирі чоловік через "інтимне" хуліганство на дитмайданчику заплатить 17 тис. грн: що він зробив

У Житомирі на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який на дитячому майданчику показував свій статевий орган.

Про це йдеться у вироку Корольовського районного суду м. Житомира.

За даними суду, 16 лютого 2024 року о 14:18 чоловік на дитячому майданчику у Житомирі оголив свій статевий орган та ходив так. Це помітили перехожі, одна яких зняла все на відео.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 296 КК України "як грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось винятковим цинізмом".

Під час досудового слідства пенсіонер провину визнав та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України та оштрафував на 17 тис. грн.

Вирок суду

Нагадаємо, на Полтавщині мати трьох дітей займалась сексом із неповнолітнім.

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