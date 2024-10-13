Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Житомирі чоловік станцював перед працівниками ТЦК, які перевіряли документи (відео)

У Житомирі чоловік станцював перед працівниками ТЦК, які перевіряли документи (відео)

У Житомирі чоловік станцював перед працівниками ТЦК / Фото: "Труха"

Під час танцю чоловік дістав якийсь документ.

У Житомирі чоловік почав танцювати перед працівниками Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК СП), які перевіряли документи в інших. 

Відео, зняте в ТРЦ “Глобал”, оприлюднили місцеві пабліки. 

Під час танцю чоловік дістав якийсь документ. Ймовірно, довідку про відстрочку від призову. 

Сьогодні місцеві пабліки також повідомляли, що працівники ТЦК влаштували облаву в цьому ТРЦ. За словами місцевих, там перекрили всі входи та виїзди з парковки.

Співробітники ТЦК влаштували облаву в Житомирі / Фото:
Співробітники ТЦК влаштували облаву в Житомирі / Фото: "Труха"

У Житомирі чоловік станцював перед працівниками ТЦК

У Житомирі чоловік станцював перед працівниками ТЦК

Нагадаємо, по всій Україні співробітники ТЦК разом із Національною поліцією влаштували масові облави.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація