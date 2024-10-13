У Житомирі чоловік станцював перед працівниками ТЦК, які перевіряли документи (відео)

Під час танцю чоловік дістав якийсь документ.
У Житомирі чоловік почав танцювати перед працівниками Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК СП), які перевіряли документи в інших.
Відео, зняте в ТРЦ “Глобал”, оприлюднили місцеві пабліки.
Під час танцю чоловік дістав якийсь документ. Ймовірно, довідку про відстрочку від призову.
Сьогодні місцеві пабліки також повідомляли, що працівники ТЦК влаштували облаву в цьому ТРЦ. За словами місцевих, там перекрили всі входи та виїзди з парковки.
Нагадаємо, по всій Україні співробітники ТЦК разом із Національною поліцією влаштували масові облави.
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