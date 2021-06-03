У Житомирі чоловік викинув з вікна собаку, тварина загинула: що йому загрожує

Поліція відкрила кримінальну справу.

У Житомирі мешканці квартири у багатоповерхівці з вікна балкону викинули собаку.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Житомирської області.

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Зазначається, що інцидент стався увечері 2 червня в одному з мікрорайонів міста. За словами очевидців, тварину викинули з вікна балкона на третьому поверсі. Перехожі підібрали пса та передали його ветеринарам. Утім, врятувати його не вдалося: тварина загинула.

Правоохоронці встановили причетність до вчинення правопорушення 27-річного чоловіка, який мешкає у тому будинку. Нині поліція з'ясовує усі деталі інциденту. Відкрито кримінальне провадження за статтею "жорстоке поводження з тваринами". Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Про інцидент писали також користувачі Мережі. Зокрема, повідомляють про те, що власник тварини був у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомлялося, у Києві на вулиці Оноре де Бальзака 42-річний чоловік викинув із 7 поверху кішку з 4 її кошенятами. Так він помстився тварині за те, що вона його подряпала. Люди, які стали очевидцями події викликали поліцію. Правоохоронці розшукали підозрюваного. Ним виявився 42-річний чоловік. Він у скоєному зізнався.

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