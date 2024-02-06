У Житомирі чоловік виставив на прилавок свій статевий орган: чим усе закінчилося

У Житомирі до 2 років і 3 місяців покарали чоловіка, який показував продавцям свій статевий орган, розгромив магазин і відділ поліції.

Про це йдеться у вироку Корольовського районного суду м. Житомира.

За даними суду, інцидент стався у Житомирі 20 липня 2023 року в місцевому магазині. Там чоловік розрахувався за товар, а потім поклав на прилавок свій статевий орган, показавши його продавцям.

Після цього підозрюваний почав громити магазин і вдарив продавчиню, коли вона намагалася його заспокоїти. Згодом поліція його затримала, проте він продовжив дебош у відділку, де пошкодив камеру й телевізор.

На суді чоловік провину визнав і розкаявся. Він зазначив, що того дня був нетверезим, з продавчинями в магазині він дружив. Проте через непорозуміння вчинив дебош. Також він чинив спротив, оскільки його приїхала затримати велика кількість нацгвардійців.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296, ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 345 КК України та засудив до 2 років і 3 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, в Києві судили організаторів вечірок із груповим сексом. Один із них – місцевий таксист – отримав іспитовий термін.

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