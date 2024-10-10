У Житомирі чоловік влаштував секс-танці в аптеці: все закінчилося несподівано

У Житомирі на 17 тис. грн оштрафували чоловіка, який у приміщенні аптеки зняв штани та показував жінкам свій статевий орган.

Про це йдеться у вироку Корольовського районного суду м. Житомира.

За даними суду, 22 вересня 2022 року чоловік прийшов до приміщення аптеки. Там він "дістав зі штанів статевий орган, після чого почав ним трусити та демонструвати його працівницям аптеки". Одна із жінок все знімала на камеру та викликала поліцію.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 296 КК України. Його оштрафували на 17 тис. грн.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові пара біля аптеки зайнялась сексом.

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