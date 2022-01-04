У Житомирі чоловік забив до смерті співмешканку, повідомив про це поліцію і втік

У Житомирі чоловік забив до смерті співмешканку, повідомив про це поліцію і втік

Чоловіка розшукали і йому загрожує термін від 7 років.

Поліція розслідує деталі вбивства 38-річної мешканки с. Паволоч у передноворічний вечір. Про злочин їм повідомив співмешканець вбитої, але його поліція після прибуття на місце не застала.

Про це повідомляють на сайті ГУНП у Житомирській області.

"31 грудня увечері до поліції надійшло телефонне повідомлення від 46-річного чоловіка. Він розповів, що щойно померла його співмешканка. Під час роботи безпосередньо у с. Паволочі працівники слідчо-оперативної групи Попільнянського відділення поліції виявили жінку на ліжку в одній із кімнат будинку, де вона проживала. Усі обставини були відповідно зафіксовані, а також призначена судово-медична експертиза", - зазначають в поліції.

Поліція запідозрила у нанесенні жінці смертельних ран її співмешканцем, але його після телефонного дзвінка до поліції вже в будинку не було.

"За висновком експертів, причиною смерті 38-річної жінки стали гостра крововтрата та отримані у результаті побиття травми. Під час проведення першочергових заходів поліцейські зібрали свідчення причетності співмешканця до нанесення тілесних ушкоджень загиблій", - додають в поліції.

Тож чоловіка запідозрили у злочині за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. "Поліцейські розшукали 46-річного чоловіка, який утік відразу після телефонного дзвінка на лінію "102". Наразі тривають інші слідчо-розшукові дії. За умисне смертельне травмування людини Кримінальним кодексом визначено покарання у вигляді ув’язнення терміном від 7 до 10 років", - йдеться у повідомлені поліції.

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