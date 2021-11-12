У Житомирі чоловік зірвав прапор на військовому кладовищі та збирав квіти: як його покарали (відео)

У Житомирі чоловік зірвав прапор на військовому кладовищі та збирав квіти: як його покарали (відео)

На суд обвинувачений не з’явився.

У Житомирі влітку чоловік зірвав прапор та збирав квіти на Смолянському військовому кладовищі. Корольовський районний суд міста постановив оштрафувати хулігана на 85 гривень.

Постанову суду оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У постанові йдеться, що 5 серпня, близько 16 години, та 6 серпня, близько 15 години, чоловік перебував на Смолянському військовому кладовищі, збирав квіти, покладені на могили загиблих військових, а також зірвав прапор з могили воїна. Поліцейські офіцери, які виїхали на місце події, затримали на цвинтарі чоловіка. Правоохоронці оформили адміністративні матеріали.

Суд постановив оштрафувати правопорушника на 85 гривень та стягнути з нього судовий збір у розмірі 454 гривні.

Нагадаємо, у Вінниці 35-річний росіянин у стані алкогольного сп’яніння виліз на будівлю ТРЦ та зняв звідти прапор України.

А у Кам'янському Дніпропетровської області 15-річна дівчина разом зі своїми друзями в парку підпалила прапор. Все це підлітки знімали на відео. А сама винуватиця інциденту в момент події говорила, що "це не її прапор".

Ролик згодом потрапив в соціальні мережі, де моментально обурив суспільство. Та й обурив настільки, що подією зацікавилися правоохоронці, які відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над державними символами.

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