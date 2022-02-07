У Житомирі дошкільнят навчають кататися на лижах, яким близько 30 років

У Житомирі дошкільнят навчають кататися на лижах, яким близько 30 років

Такі спортивні заняття у дитсадку проводіть щодня.

У Житомирі вихованців середніх та старших груп дитячого садка навчають кататися на лижах.

Про це повідомляє Суспільне.

"Взимку у Житомирі в дитячому садочку №53 дітей з середніх та старших груп навчають кататися на лижах. Такі тренування фізично розвивають та позитивно впливають на дітей", — зазначають вдитсадку.

Аби дітям було цікавіше сприймати спортивні заняття, уроки фізкультури намагаються проводити на свіжому повітрі.

За словами інструктора з фізкультури Сергія Макарука, під час занять його вихованці навчаються орієнтуватися на місцевості, тримати рівновагу та поставу.

"Головне, щоб вони були впевнені у мені, в собі. Коли я їм пояснюю, намагаюся бути з ними на їх рівні. Я хочу їх підтримати, навчити і вони мені довіряють", – зазначає Сергій Макарчук.

Інструктор каже, що лижі в садочку збереглися ще з 90-х років минулого століття, проте він намагається тримати їх в належному стані.

Повідомляється, що такі спортивні заняття у дитсадку проводіть щодня. Надворі дошкільнята займаються тоді, коли гарна погода.

Коли діти навчаться впевнено стояти та ходити на лижах, заняття планують проводити з використанням лижних палиць.

Нагадаємо, на Вінничині в дитячому садочку "Журавлик" батьків просять принести по п'ять рулонів туалетного паперу на дитину.

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