У Житомирі дошкільнят навчають кататися на лижах, яким близько 30 років

Такі спортивні заняття у дитсадку проводіть щодня.
У Житомирі вихованців середніх та старших груп дитячого садка навчають кататися на лижах.
Про це повідомляє Суспільне.
"Взимку у Житомирі в дитячому садочку №53 дітей з середніх та старших груп навчають кататися на лижах. Такі тренування фізично розвивають та позитивно впливають на дітей", — зазначають вдитсадку.
Аби дітям було цікавіше сприймати спортивні заняття, уроки фізкультури намагаються проводити на свіжому повітрі.
За словами інструктора з фізкультури Сергія Макарука, під час занять його вихованці навчаються орієнтуватися на місцевості, тримати рівновагу та поставу.
"Головне, щоб вони були впевнені у мені, в собі. Коли я їм пояснюю, намагаюся бути з ними на їх рівні. Я хочу їх підтримати, навчити і вони мені довіряють", – зазначає Сергій Макарчук.
Інструктор каже, що лижі в садочку збереглися ще з 90-х років минулого століття, проте він намагається тримати їх в належному стані.
Повідомляється, що такі спортивні заняття у дитсадку проводіть щодня. Надворі дошкільнята займаються тоді, коли гарна погода.
Коли діти навчаться впевнено стояти та ходити на лижах, заняття планують проводити з використанням лижних палиць.
Нагадаємо, на Вінничині в дитячому садочку "Журавлик" батьків просять принести по п'ять рулонів туалетного паперу на дитину.
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