У Житомирі горе-мати вночі загубила дитину в розважальному закладі: як її покарали

У Житомирі горе-мати вночі загубила дитину в розважальному закладі: як її покарали

Суд оштрафував жінку.

У Житомирі мати вночі перебувала у місцевому розважальному закладі та загубила свого малолітнього сина. За недогляд жінку оштрафували на 850 гривень.

Постанову щодо вказаного адміністративного правопорушення Житомирський районний суд виніс 27 жовтня 2021 року. В Єдиному реєстрі судових рішень постанову оприлюднили напередодні.

Інцидент трапився 19 вересня цього року. Жінка, перебуваючи о 1:30 ночі в розважальному комплексі, загубила свого малолітнього сина (2009 року народження). Дитину розшукали у дворі будинку за іншою адресою.

На судове засідання жінка не з'явилася. З горе-матері стягнули судовий збір в сумі 850 гривні.

Нагадаємо, що у Рівному засудили 21-річну горе-матір, яка залишила побитого двомісячного сина в гуртожитку та пішла на побачення.

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