У Житомирі горіла маршрутка: у міськраді обіцяють посилити перевірки транспорту

У Житомирі під час руху загорілася маршрутка з пасажирами.

Інцидент стався з маршруткою №5 на вулиці Героїв Пожежних. Пожежникам вдалося лквідувати займання за кілька хвилин.

Про це повідомляє видання Житомир.info з посиланням на ДСНС.

"За попередньою інформацією відомо, що сталося загоряння паливного баку", - розповіли рятувальники.

Заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук зауважив, що ніхто з пасажирів не постраждав. Причини виникнення загоряння поки що невідомі.

"Чи це недбалість працівників автотранспортного підприємства, чи, може, це якась технічна несправність, чи то якийсь форс-мажор – незрозуміло", - сказав він.

За словами чиновника, у місті почнуть більшу важно перевіряти пасажирський автотранспорт.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області під час руху загорівся пасажирський автобус. Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу у транспортному засобі.

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