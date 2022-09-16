У Житомирі горіла маршрутка: у міськраді обіцяють посилити перевірки транспорту

У Житомирі під час руху загорілася маршрутка з пасажирами.
Інцидент стався з маршруткою №5 на вулиці Героїв Пожежних. Пожежникам вдалося лквідувати займання за кілька хвилин.
Про це повідомляє видання Житомир.info з посиланням на ДСНС.
"За попередньою інформацією відомо, що сталося загоряння паливного баку", - розповіли рятувальники.
Заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук зауважив, що ніхто з пасажирів не постраждав. Причини виникнення загоряння поки що невідомі.
"Чи це недбалість працівників автотранспортного підприємства, чи, може, це якась технічна несправність, чи то якийсь форс-мажор – незрозуміло", - сказав він.
За словами чиновника, у місті почнуть більшу важно перевіряти пасажирський автотранспорт.
Як повідомлялося, в Івано-Франківській області під час руху загорівся пасажирський автобус. Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу у транспортному засобі.