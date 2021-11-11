У Житомирі хлопця, який з ножем кидався на перехожих, відправили на примусове лікування

У Житомирі хлопця, який з ножем кидався на перехожих, відправили на примусове лікування

Його на 2 місяці помістили до психіатричної лікарні.

У Житомирі відправили до психіатричного медзакладу молодика, який на майдані Перемоги кидався з ножем на перехожих.

Також читайте Кидався з ножем і сокирою: у Кривому Розі сусіди гуртом затримали крадія

Про це повідомляє "Субота".

Житомирянина, який вдень 15 лютого 2021 року на зупинці на майдані Перемоги кидався на людей з ножем, на два місяці помістили до закладу з надання психіатричної допомоги. Таке рішення ухвалив Богунський райсуд.

У матеріалах суду йдеться про те, що 15 лютого 2021 року обвинувачений дістав з рюкзака ніж і намагався встромити його в ногу чоловікові, який стояв на зупинці. Потерпілий встиг відскочити, але нападник продовжив кидатися на інших людей і розмахувати ножем.

Перехожим вдалося повалити чоловіка на землю і утримувати до приїзду поліції.

Ще один інцидент з обвинуваченим стався 15 травня біля будівлі Богунського райсуду. Оперуповноважений та слідчий вели чоловіка до суду на засідання з приводу примусового проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи. Молодик спершу поводився спокійно, а потім зненацька кинувся з кулаками на оперуповноваженого, вдарив його, а потім і слідчого, який спробував його вгамувати. Правоохоронці отримали легкі тілесні ушкодження у вигляді саден та синця.

У матеріалах суду зазначено, що обвинувачений має психічні розлади.

Батько нападника розповів, що 15 лютого син пішов гуляти і з собою взяв рюкзак, але що саме було в рюкзаку – він не знає. Лише згодом дізнався про події на майдані Перемоги. Також він зауважив, що став свідком нападу його сина на правоохоронців біля будівлі суду.

Згідно з висновками експертизи, чоловік страждає на шизофренію параноїдної форми і потребує застосування примусових заходів медичного характеру. Суд встановив, що чоловік вчинив суспільно-небезпечні діяння в стані неосудності, оскільки хворів і зараз хворіє на психічну хворобу, яка виключає застосування покарання. До 31 грудня 2021 року включно він має пройти курс лікування у психіатричній лікарні.

Нагадаємо, що Смілі Черкаської області чоловік намагався вкоротити собі віку на вулиці міста. Йому намагався допомогти патрульний, але чоловік кидався з ножем і на нього.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання