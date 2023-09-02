У Житомирі іномарка влетіла у стовп і дерево: загинув молодий хлопець

У ніч проти 2 вересня в Житомирі сталася аварія, в якій загинув 19-річний хлопець. На місці ДТП сталася пожежа - горіло авто.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Житомирській області.

Зазначається, автомобіль BMW врізався в електроопору та дерево. Потім іномарка перекинулася на бік у кювет. У результаті виникло займання автомобіля. Під час гасіння рятувальники виявили в авто тіло 19-річного водія.

Тим часом у поліції повідомили, що водій BMW не впорався з керуванням транспортного засобу та виїхав за межі проїзної частини.

"Унаслідок цього відбулося зіткнення іномарки з бетонною електроопорою та деревом, автомобіль зайнявся. На жаль, керманич від отриманих травм загинув на місці", інформують у поліції.

У Житомирі в ДТП загину хлопець. / Фото: ДСНС у Житомирській області

Як повідомлялося, на Хмельниччині п'яний водій скоїв моторошну ДТП. В аварії загинуло двоє осіб. Крім того, троє людей отримали травми.

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