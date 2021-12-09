У Житомирі крижаний дощ перетворив вулиці на ковзанку: десятки людей опинилися у травмпунктах

У Житомирі крижаний дощ перетворив вулиці на ковзанку: десятки людей опинилися у травмпунктах

На трасі Київ-Чоп від Житомира до Рівного запровадили обмеження вантажного транспорту.

У Житомирі крижана злива перетворила вулиці міста на суцільну ковзанку.

Поо це розповіли у ТСН.Ранок 9 грудня.

Дощ розпочався звечора. Через низьку температуру вода на асфальті одразу замерзала і тротуари вкривались кригою. До травмпунктів звернулися понад три десятки містян. У людей переломи і забої.

Також читайте В Україні суттєво потеплішає: синоптики назвали дату

Через крижаний дощ на трасі Київ-Чоп від Житомира до Рівного запровадили обмеження вантажного транспорту. Розчищати та посипати дороги державного значення вивели понад 800 одиниць спеціальної техніки.

Найдужче напередодні засипало Буковину. Там місцями випало до 30 сантиметрів снігу. За прогнозами синоптиків, погода зі снігом і хурделицями на заході, а також дощами в центрі і на півночі протримається ще й сьогодні. Водіїв попереджають про ожеледицю, туман і погану видимість.

Вже до кінця тижня по всій території України очікують потепління: до +7 градусів. "Опадів буде вдосталь цими днями. Циклонічна діяльністьт зараз активна над європою. До нас будуть ще надходити наступного тижня циклони. Оочікуємо на вологі дні, на хмарну погоду, але температури все таки будуть вищими від нуля", - розповіла синоптикиня Олександра Хала.

Як повідомлялося, напередодні Житомирську область засипало снігом: вночі за кілька годин місцями випало до 10 сантиметрів. Розчищати дороги від снігу вийшла майже сотня одиниць снігоприбиральної техніки. Траси обробляють протиожеледними засобами.

Читайте також: