У Житомирі на підприємстві сталися вибух і пожежа: постраждали троє працівників

Постраждалих ушпиталили до медзакладу.
У Житомир на одному із підприємств сталася пожежа. В результаті з опіками ушпиталили трьох працівників.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Сьогодні, 16 вересня, на відкритій території одного з підприємств Житомира стався вибух 200-літрової бочки з легкозаймистою речовиною. Через це зайнялися сушильні камери для деревини.
В результаті пожеж опіки різного ступеню важкості отримали троє осіб. Потерпілих ушпиталили до лікувальних закладів Житомира.
Вогнем знищено дві металеві бочки, деревину та пошкоджено дві сушильні камери.
Попередня причина пожежі – порушення технологічного регламенту. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.
Нагадаємо, що у польському місті Бидгощ пожежник зачинив у своєму авто двох хлопчиків з Україні 8 і 10 років та побив їх.