У Житомирі на підприємстві сталися вибух і пожежа: постраждали троє працівників

У Житомирі на підприємстві сталися вибух і пожежа: постраждали троє працівників

Постраждалих ушпиталили до медзакладу.

У Житомир на одному із підприємств сталася пожежа. В результаті з опіками ушпиталили трьох працівників.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Сьогодні, 16 вересня, на відкритій території одного з підприємств Житомира стався вибух 200-літрової бочки з легкозаймистою речовиною. Через це зайнялися сушильні камери для деревини.

В результаті пожеж опіки різного ступеню важкості отримали троє осіб. Потерпілих ушпиталили до лікувальних закладів Житомира.

Вогнем знищено дві металеві бочки, деревину та пошкоджено дві сушильні камери.

Попередня причина пожежі – порушення технологічного регламенту. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, що у польському місті Бидгощ пожежник зачинив у своєму авто двох хлопчиків з Україні 8 і 10 років та побив їх.

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