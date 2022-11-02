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У Житомирі на виставку "Дари осені" діти принесли поробку "Мітинг овочів у Білорусі" (фото)

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У Житомирі на виставку "Дари осені" діти принесли поробку "Мітинг овочів у Білорусі" (фото)

В Житомирській області політизовані українські діти зробили оригінальну поробку.

У Житомирі у школах відбулися щорічні виставки "Дари осені". На одній з них представили роботу про ситуацію в Білорусі.

Про це повідомляють в Мережі.

"Мітинг овочів у Білорусії" - дитяча поробка з природніх матеріалів на виставку "Дари осені".Які часи, такі і поробки!", - йдеться в повідомленні.

В кошику картопля вказує "звідки на Білорусь готувався напад", а огірок закликає "Астанавітєсь".

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Нагадаємо, що російський пропагандист Антон Красовський заявив, що треба топити у Тисині українських дітей, які у 80-ті роки були проти окупації України.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
557
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