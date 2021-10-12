У Житомирі правоохоронця звинувачують у побитті чоловіка у приміщенні районного управління поліції

У Житомирі правоохоронця звинувачують у побитті чоловіка у приміщенні районного управління поліції

Поліцейський побив чоловіка у фойє райуправління.

У Житомирі правоохоронця звинувачують у побитті чоловіка, затриманого для перевірки вчинення ним правопорушення.

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Про це повідомляє "Рупор Житомира".

Так, 10 жовтня до Житомирського райуправління поліції був доправлений 41-річний місцевий житель для встановлення обставин вчиненого ним правопорушення.



Наразі у межах службового розслідування перевіряється інформація про неправомірні дії щодо чоловіка під час його перебування у фойє приміщення РУП, зокрема завдання поліцейським тілесних ушкоджень учора вночі, 11 жовтня.



Усі зібрані матеріали скерують до Територіального управління ДБР для ухвалення правового рішення. Вказаного правоохоронця вже встигли звільнити зі служби.

Нагадаємо, що справу про загибель українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцією у Вроцлаві 30 липня рішенням Національної прокуратури Польщі передано з Окружної прокуратури міста Свідниця до регіональної прокуратури у Щеціні, щоб уникнути звинувачень в можливій упередженості у ході слідства.

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