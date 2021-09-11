У Житомирі швидка потрапила у ДТП: загинув пацієнт, якого везли до лікарні

На шляху до лікарні авто швидкої влетіло у легковик.
У Житомирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої допомоги, який віз до медзакладу пацієнта. В результаті загинула людина, яку транспортували до лікарні.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інформацію патрульної поліції.
ДТП сталася сьогодні, 11 вересня, вдень. Автомобіль швидкої повертався із виклику із пацієнтом у салоні, коли зіштовхнувся із Volkswagen Passat.
В результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги.
На місці події працювали слідчі, патрульна поліція забезпечила охорону місця ДТП.
Нагадаємо, що в Одесі медики їхали на виклик, але їх не пропустили інші авто на перехресті. Від удару "швидка" завалилася на бік.