У Житомирі швидка потрапила у ДТП: загинув пацієнт, якого везли до лікарні

На шляху до лікарні авто швидкої влетіло у легковик.

У Житомирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої допомоги, який віз до медзакладу пацієнта. В результаті загинула людина, яку транспортували до лікарні.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інформацію патрульної поліції.

ДТП сталася сьогодні, 11 вересня, вдень. Автомобіль швидкої повертався із виклику із пацієнтом у салоні, коли зіштовхнувся із Volkswagen Passat.

В результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги.

На місці події працювали слідчі, патрульна поліція забезпечила охорону місця ДТП.

Нагадаємо, що в Одесі медики їхали на виклик, але їх не пропустили інші авто на перехресті. Від удару "швидка" завалилася на бік.

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