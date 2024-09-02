У Житомирі сміттєвоз на смерть переїхав жінку прямо в дворі багатоповерхівки  

Жінка померла на місці від отриманих травм.

У Житомирі під колесами вантажівки загинула літня жінка. Аварія сталася на вулиці Вітрука.

Про це повідомили у поліції області.

"Попередньо, керманич сміттєвоза Daf, 29-річний житель Романівської громади, рухаючись заднім ходом під’їзною дорогою, допустив наїзд на жінку. Від травм, отриманих унаслідок ДТП, 92-річна місцева жителька загинула на місці події", - йдеться у повідомленні.

Наразі всі обставини трагедії встановлюють слідчі Житомирського районного управління поліції.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, у Київській області 19-річна дівчина потрапила під поїзд. Від отриманих травм вона померла на місці.

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