У Житомирі сміттєвоз на смерть спресував чоловіка, який спав у баку для відходів

В Житомирі в районі Польової знайшли в сміттєвому баку чоловіка без ознак життя. Поліція встановила особу людини і наразі вивчає обставини його смерті.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

"Попередньо, це сталося після навантаження сміття з контейнеру в спецавтомобіль. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління. Медики, які також прибули за викликом, констатували смерть чоловіка. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 46-річний містянин", - йдеться у повідомленні відомства.

Згідно з показами свідків, постраждалий зловживав алкогольними напоями та незадовго до події його бачили, як він спав у контейнері, прикиданому сміттям. А під час вивантаження відходів у кузов сміттєзбирального автомобіля чоловік потрапив під спеціальний прес.

"Відповідно до висновків експертів, причиною його смерті стали тупі травми тіла зі здавленням внутрішніх органів", - додали у поліції.

Наразі слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події у межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація діяння – ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) КК України.

Раніше стало відомо, що на Хмельниччині під час зіткнення мотоциклів трагічно загинула 16-річна дівчина.

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