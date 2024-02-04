У Житомирі собака знайшов людську кінцівку: у поліції розповіли моторошну історію

У Житомирі собака виявив на території гаражного кооперативу людську кінцівку.

Про це повідомляє ГУНП у Житомирській області.

"Повідомлення про моторошну знахідку надійшло до поліції вранці 3 лютого. Директор гаражного кооперативу у мікрорайоні Крошні міста Житомира розповів, що, відповідно до записів камер відеоспостереження, напередодні вночі кінцівку приніс собака", - розповіли правоохоронці.

У поліції додають, що на місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Правоохоронці задокументували усі обставини події та вилучили речові докази. Кінцівку було скеровано для проведення відповідних досліджень.

Нині правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення походження знахідки та з’ясування усіх обставин події. Поліція відкрила кримінальне провадження попередньо за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

"Закликаємо усіх, хто володіє додатковою інформацією про обставини події, звертатися до поліції за номером 102 чи особисто до Житомирського районного управління поліції", - йдеться у повідомленні.

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