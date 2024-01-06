У Житомирі судитимуть викладачку ліцею: захоплювалася режимом Путіна

Викладачку одного з ліцеїв Житомира будуть судити за виправдовування збройної агресії Росії проти України. Путінська прихильниця привселюдно захоплювалася рівнем життя в РФ та режимом диктатора-президента Володимира Путіна.

Про це "Суспільному" розповіла речниця СБУ Житомирщини Ірина Мартинюк.

Підозрювана викладачка озвучувала проросійську позицію своїм колегам. Вона також захоплювалася "високодуховним міром" в Росії. Натомість вона засуджувала події Революції гідності, а її учасників називала "людьми нижчого соціального статусу". Також путіністка пропагувала наративи проросійського блогера Шарія та інших кремлівських пропагандистів.

"У відповідь на зауваження своїх колег про те, що потрібно захищати Україну, бо інакше вся країна перетвориться на Бучу, викладачка публічно заявила, що уся інформація про звірства російських солдатів на Київщині "не відповідає дійсності", — сказала Ірина Мартинюк.

Ініційована у межах досудового розслідування лінгвістична експертиза підтвердила, що це дійсно слова викладачки.

Слідчі СБУ повідомили викладачці про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, на Житомирщині судили колишнього військового, який передавав інформацію про ЗСУ російським терористам. Від 22 вересня 2022 року до 21 лютого 2023-го він через соціальні мережі передавав інформацію російським терористам.

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