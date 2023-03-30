У Житомирі та області сьогодні можуть пролунати вибухи

Сьогодні, 30 березня, мешканці Житомира та області можуть чути звуки вибухів.
У Житомирі та області сьогодні, 30 березня, відбуватимуться планові роботи спеціальних служб.
Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram.
"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні протягом дня ви можете чути вибухи. Не слід хвилюватися – тривають планові роботи наших спеціальних служб. Просимо усіх зберігати спокій і вірити в ЗСУ!" - написав він.
Нагадаємо, у Житомирі Служба безпеки України затримали агента ПВК" Вагнера". Прихильник ворога повідомляв росіянам місця розташування стратегічних об'єктів, ЗСУ та військової техніки.
Читайте також: