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У Житомирі тимчасово припинять курсувати трамваї та тролейбуси: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Житомирі тимчасово припинять курсувати трамваї та тролейбуси: що відомо

Фото: УНІАН

У місті проблеми з електроенергією після атак РФ.

У Житомирі до понеділка, 22 листопада, вирішили не запускати на маршрути електротранспорт. Причина такого рішення - це брак електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради.

Зазначається, що комунальні автобуси продовжують заміщувати тролейбусні маршрути № 2 і № 3. "На жаль, потужності запустити трамваї та тролейбуси поки немає", - наголошують у мерії.

До слова, 18 листопада призупинили рух тролейбусів у Хмельницькому. В мерії наголошують, що комунальні автобуси здійснюватимуть пасажирські перевезення маршрутами міста. Причини також у проблемах з електрикою.

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Дата публікації
Перегляди
493
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