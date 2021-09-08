У Житомирі трагічно загинув велосипедист через власну необачність

У Житомирі трагічно загинув велосипедист через власну необачність

Хлопець помер на місці аварії.

На вулиці Троянівській в обласному центрі на проїзній частині дороги було виявлено травмованого хлопця. Він був непритомленим.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

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За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що близько 20:00 17-річний житомирянин, рухаючись велосипедом проїзною частиною по спуску з моста, не впорався з кермуванням, вчасно не зупинив двоколісника та в’їхав у напівпричіп припаркованої вантажівки.

Хлопець помер на місці від отриманих травм.

Наразі триває з’ясування всіх причин та обставин події у рамках розпочатого кримінального провадження за ч.1 ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) КК України.

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