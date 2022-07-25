У Житомирі у кафе чоловік пригостив "кавою" двох жінок: одна з них, випивши напій, померла

У Житомирі судитимуть чоловіка, який з метою пограбування підмішав у напій двом жінкам нейролептик.

Через передозування одна з них померла, а на горе-грабіжника очікують 15 років в'язниці.

Про це повідомляє прокуратура Житомирської області.

У Житомирі судитимуть за вбивство та розбійний напад чоловіка. Йому загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Прокуратура скерувала до суду відповідний обвинувальний акт. Зловмисника звинувачують в умисному вбивстві з корисливих мотивів та закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів, а також розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (п. 6 ч. 2 ст. 115, п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Вбивство сталося у вересні минулого року. 48-річний житель Вінницької області познайомився в кафе в Житомирі з двома місцевими жительками з метою пограбування. Спочатку він щедро пригощав їх у кафе, а потім ще й запропонував прогулятися і дорогою випити каву, яку сам придбав.

"Проте він приніс не просто напій, а з доданим до кави медпрепаратом антипсихотичної та седативної дії. Від випитої "кави" 32-річна жінка померла, а її 41-річна подруга знепритомніла. Після цього зловмисник "обчистив" потерпілих, заволодівши прикрасами - сережками, каблучками, золотими ланцюжками, браслетами, а також мобільними телефонами разом з жіночими сумочками. Розбійним нападом обвинувачений заподіяв потерпілим матеріальних збитків на 50 тис. грн", - розповіли в прокуратурі.

У разі доведення у суді вини фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Донецькій області вітчим вбив 3-річного сина своєї співмешканки, тіло склав у пакет і закопав. Про вбивство дитина знала її мати, але покривала свого співмешканця.

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