У Житомирі у нетверезої матері на вулиці серед ночі забрали 1-річну дитину

У Житомирі у нетверезої матері на вулиці серед ночі забрали 1-річну дитину

Мати дитини перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

У Житомирі перехожі вночі помітили жінку, яка гуляла з дитиною у візку і не звертала уваги на її плач. Очевидці викликали поліцію.

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Про це повідомляє Житомир онлайн з посиланням на ГУ Нацполіції області.

"До поліції надійшло повідомлення від перехожих, які звернули увагу на плач дитини на вулиці пізньої пори, близько 2:00 ночі. На їх очах маля кілька разів ледве не випало зі свого візка, намагаючись самостійно звідти вилізти. Матір же не звертала жодної уваги на це", - повідомили у поліції.

Правоохоронці, які прибули на виклик, з'ясували, що 34-річна жінка перебуває у дещо неадекватному стані. Вона визнала, що вжила кілька пляшок слабоалкогольного напою.

Правоохоронці забрали у жінки 1-річну дитину і доправили її до лікарні. Виявилося, що вдома з бабусею перебувала ще одна малолітня дитина жінки.

На горе-матір склали адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП. Нині матеріали спрямовані на розгляд суду. З родиною працюють фахівці соціальних служб.

Нагадаємо, що у Рівному засудили 21-річну горе-матір, яка залишила побитого двомісячного сина в гуртожитку та пішла на побачення.

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