У Житомирі ув’язнений видурював гроші у родичів українських військових – СБУ

Ув’язнений організував схему зі спільниками.
Служба безпеки викрила в’язня Житомирської виправної установи, який видурював гроші у родичів українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Так, в’язень в Інтернеті знаходив людей, які розшукували своїх близьких – бійців ЗСУ, що потрапили в полон або зникли під час боїв на передовій. Потім фігурант телефонував родинам українських захисників та за гроші обіцяв знайти і повернути їх додому.
Під час таких розмов в’язень представлявся учасником "пошукової групи" і вихвалявся "потрібними" зв’язками.
Вартість "послуг" шахрая становила від 5 до 55 тис. грн. Гроші перераховували на банківські картки його співкамерників і спільників "на волі". Серед них були – його матір та цивільна дружина.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисником понад 50 тис. грн з близьких українського воїна, який вважається зниклим безвісти.
Під час обшуків у камері в’язня-шахрая та за місцем проживання його спільників виявлено декілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності.
Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.
Нагадаємо, українець майже рік воював за Росію, але заблукав і потрапив у полон ЗСУ – як його покарали.
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