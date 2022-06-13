У Житомирі в лісі знайшли мертвим зниклого чоловіка

Правоохоронці розшукали 75-річного житомирянина Аркадія Хомякова, який зник на початку місяця. Знайшли його неживим.
Причину смерті встановлюватиме експертиза.
Про це Житомир.info повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.
"Чоловіка розшукав кінолог із собакою у лісі, в мікрорайоні Мальованка. На жаль, знайшли його мертвим", – розповіли у поліції.
За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі покійного не виявлено.
Нагадаємо, хлопчика, який тікав від окупантів з рідними на човні, знайшли мертвим на Київщині.
Читайте також: