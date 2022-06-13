У Житомирі в лісі знайшли мертвим зниклого чоловіка

У Житомирі в лісі знайшли мертвим зниклого чоловіка

Правоохоронці розшукали 75-річного житомирянина Аркадія Хомякова, який зник на початку місяця. Знайшли його неживим.

Причину смерті встановлюватиме експертиза.

Про це Житомир.info повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.

"Чоловіка розшукав кінолог із собакою у лісі, в мікрорайоні Мальованка. На жаль, знайшли його мертвим", – розповіли у поліції.

За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі покійного не виявлено.

Нагадаємо, хлопчика, який тікав від окупантів з рідними на човні, знайшли мертвим на Київщині.

У Дніпропетровській області 6-річного хлопчика знайшли мертвим за 15 метрів від берега

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