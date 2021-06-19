У Житомирі вантажівка повністю провалилась під асфальт: фото та відео

Місце події обгородили попереджувальною стрічкою.
У Житомирі в суботу, 19 червня, вантажівка повністю провалилась під асфальт.
Про це повідомляє "Суспільне".
Інцидент стався зранку на майдані Соборному. Раптово вантажівка повністю провалилась під землю. Місце події комунальники обгородили попереджувальною стрічкою. За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав.
Причини події встановлюються.
Нагадаємо, у Рівненській області колесо, яке відлетіло від лісовоза, посеред міста вбило пішохода.