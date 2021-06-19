У Житомирі вантажівка повністю провалилась під асфальт: фото та відео

Місце події обгородили попереджувальною стрічкою.

У Житомирі в суботу, 19 червня, вантажівка повністю провалилась під асфальт.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Інцидент стався зранку на майдані Соборному. Раптово вантажівка повністю провалилась під землю. Місце події комунальники обгородили попереджувальною стрічкою. За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав.

Причини події встановлюються.

Нагадаємо, у Рівненській області колесо, яке відлетіло від лісовоза, посеред міста вбило пішохода.

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