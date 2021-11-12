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У Житомирі "Велике будівництво" Зеленського створює нове дитяче інфекційне відділення

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У Житомирі "Велике будівництво" Зеленського створює нове дитяче інфекційне відділення

Раніше обласна дитяча лікарня не мала власного інфекційного відділення.

На базі обласного протитуберкульозного диспансеру за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Житомирі розпочалися роботи зі створення нового інфекційного відділення. 

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

До останнього часу обласна дитяча лікарня не мала власного інфекційного відділення. Пацієнтів вимушено розміщували у приміщеннях районної лікарні.

Нове відділення зможе прийняти 40 пацієнтів, що особливо актуально під час пандемії коронавірусу та збільшення кількості захворювань серед дітей.

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Інфекційне відділення буде також забезпечене новим обладнанням, лікувальною та діагностичною апаратурою. У ньому будуть створені безпечні умови для лікування інфекційних хворих.

"Ми поставили для себе складне завдання – впоратися з роботою якнайшвидше, адже ми розуміємо, що окрім "ковіду", маленькі жителі області стикаються і з іншими хворобами, які несуть небезпеку для них", - підкреслив керівник ОДА.

Враховуючи спеціалізацію медичного закладу, у ньому буде також обладнано спеціальний майданчик для дезінфекції транспортних засобів та створено кисневий пункт.

Загальна вартість проєкту оцінюється у 48 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного року в усіх регіонах України за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочнеться масштабна реконструкція обласних дорослих та дитячих лікарень. Усього має бути оновлено 48 лікарень.

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