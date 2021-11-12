У Житомирі "Велике будівництво" Зеленського створює нове дитяче інфекційне відділення

Раніше обласна дитяча лікарня не мала власного інфекційного відділення.

На базі обласного протитуберкульозного диспансеру за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Житомирі розпочалися роботи зі створення нового інфекційного відділення.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

До останнього часу обласна дитяча лікарня не мала власного інфекційного відділення. Пацієнтів вимушено розміщували у приміщеннях районної лікарні.

Нове відділення зможе прийняти 40 пацієнтів, що особливо актуально під час пандемії коронавірусу та збільшення кількості захворювань серед дітей.

Інфекційне відділення буде також забезпечене новим обладнанням, лікувальною та діагностичною апаратурою. У ньому будуть створені безпечні умови для лікування інфекційних хворих.

"Ми поставили для себе складне завдання – впоратися з роботою якнайшвидше, адже ми розуміємо, що окрім "ковіду", маленькі жителі області стикаються і з іншими хворобами, які несуть небезпеку для них", - підкреслив керівник ОДА.

Враховуючи спеціалізацію медичного закладу, у ньому буде також обладнано спеціальний майданчик для дезінфекції транспортних засобів та створено кисневий пункт.

Загальна вартість проєкту оцінюється у 48 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного року в усіх регіонах України за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочнеться масштабна реконструкція обласних дорослих та дитячих лікарень. Усього має бути оновлено 48 лікарень.

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