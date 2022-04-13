У Житомирі викрили двох колаборантів, які підтримували російську війну в Україні

В області розпочали та розслідують 23 кримінальних провадження.
У Житомирі правоохоронці викрили 54-річного жителя обласного центру, який підтримував російську війну в Україні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області.
Встановлено, що 54-річний чоловік через низку інтернет-меседжерів активно коментував та розміщав пости на підтримку широкомасштабного вторгнення російських військ до України. Чоловік заперечував основи української державності, а також негативно висловлювався щодо захисників Маріуполя.
Крім того, поліція провела обшук в помешканні жиомирянина, якогшо також підозрюють у колаборизмі. В оселі 52-річного жителя обласного центр вилучили наглядні агітаційні матеріали. Зокрема, оздруковану конституцію РФ, мобільний телефон, ноутбук, системний блок тощо.
Загалом від 24 лютого в області розпочали та розслідують 23 кримінальних провадження за ознаками правопорушень - колаборизм.
Як повідомлялося, у Черкаській області затримали жінку, яка публічно поширювала проросійську пропаганду серед односельців. Зокрема, вона дивилася російські телепередачі, після чого поширювала пропагандистські матеріали, зокрема, щодо ситуації в Україні, про нібито “злочинні вчинки українських військових”.
Читайте також:
- Колишній механік БТР армії РФ спалив військовий квиток і закликав окупантів повертатися додому: відео
- "Спалився" на слові "паляниця": у Рівному затримали російського шпигуна з вибухівкою (фото)