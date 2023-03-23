У Житомирі викрили російського агента: повідомляв "вагнерівцям" про розташування ЗСУ

У Житомирі Служба безпеки України затримали агента ПВК" Вагнер". Прихильник ворога повідомляв росіянам місця розташування стратегічних об'єктів, ЗСУ та військової техніки

Про це повідомили в Офісi генерального прокурора.

Встановлено, що уродженець Херсонщини у забороненій російській соцмережі Вконтакте" зв'язався з представником приватної військової компанії та погодився на співпрацю. Зрадник збирав дані про розташування стратегічних військових об'єктів, підрозділів і техніки Збройних Сил України.

"Здобуті відомості наносив на карту, фотографував і передавав зображення ворогу для можливого використання під час планування та ведення бойових дій. Особливу активність підозрюваний проявив протягом вересня-жовтня 2022 року", - наголошують у пресслужбі.

До слова, за порадою ворожого куратора для конспірації та приховання злочинної діяльності користувався позивним "Снаров". Російському поплічнику повідомили про підозру у державній зраді. До суду подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині. Саме за його наведенням окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року.

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