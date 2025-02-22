У Житомирі вітчим вдарив 7-річного пасинка ногою в обличчя: причина шокує

Правопорушник може бути покараний штрафом або виправними роботами.

У четвер, 20 лютого, вранці до поліції звернулася жінка з повідомленням про те, що її 7-річний син став жертвою насильства. Правоохоронці встановили, що хлопчика побив його вітчим.

Про це повідомила поліція Житомирської області.

Конфлікт між чоловіком і його дружиною переріс у насильство, коли хлопчик вступився за матір. Вітчим ударив дитину ногою в обличчя.

Після виклику поліції, дитина була обстежена лікарями — на її обличчі виявили гематоми та садна. Хлопчик отримав амбулаторне лікування.

Правоохоронці та соціальні служби прийняли рішення про тимчасове відселення матері та двох дітей до притулку для забезпечення їх безпеки. Кримінальне провадження відкрито за статтею "умисне легке тілесне ушкодження".

"Згідно з чинним законодавством таке діяння карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, чи виправними роботами на строк до 1 року", — йдеться в повідомленні.

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