У Житомирі виявили масовий мор риби: загинули тисячі одиниць (фото)

У Житомирі зафіксували масовий мор риби вздовж берега річки Тетерів в районі Корбутівки.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження, повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

Відомо, що загинуло багато риби різних видів, серед яких лящ, окунь, карась, судак, плітка та інші. Всього майже 4,4 тисячі одиниць.

За результатами перевірки, вміст розчинного кисню у воді майже втричі менший нормативного рівня.

Масовий мор риби в Житомирі / Фото: Житомирська обласна прокуратура

Рибному господарству заподіяно збитків на понад 4 млн грн.

Житомирська окружна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод та створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України). Матеріали кримінального провадження передали до Житомирського райуправління поліції для досудового розслідування.

Масовий мор риби в Житомирі / Фото: Житомирська обласна прокуратура

Нагадаємо, мер Житомира Сергій Сухомлин достроково склав повноваження: що відомо.

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