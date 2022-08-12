У Житомирі водійка виїхала на тротуар та збила двох пішоходів (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вул. Покровській, поблизу Сінного ринку в обласному центрі.

На місце ДТП негайно прибули правоохоронці.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

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Водійка автомобіля Chevrolet Captiva, 45-річна місцева жителька, здійснюючи паркування на вул. Покровській, допустила виїзд на тротуар з подальшим наїздом на пішоходів.

У результаті ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали двоє житомирян, 57-річний чоловік та 70-річна жінка. Їх доправили до лікарні. Поліцейські встановлюють всі причини та обставини інциденту.

Раніше стало відомо, що в ДТП під Вінницею трагічно загинуло подружжя. А у селі Ставчани Чернівецької області у нічній ДТП загинув 20-річний місцевий житель, який був пасажиром BMW.

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