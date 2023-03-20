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У Житомирі вперше зробили трансплантацію серця: врятували дівчину з рідкісною групою крові

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Житомирі вперше зробили трансплантацію серця: врятували дівчину з рідкісною групою крові

Скриншот із відео Бориса Тодурова

Родина донора дала дозвіл на трансплантацію.

У Житомирі зранку 20 березня вперше зробили трансплантацію серця. Українські лікарі з Інституту серця врятували молоду дівчину з рідкісною групою крові.

Про це повідомив директор інституту, кардіохірург Борис Тодуров на своїй сторінці у Facebook.

Він висловив велику подяку родині донора, яка дали дозвіл на трансплантацію. Операцію провели в обласній лікарні

"Щойно зробили першу трансплантацію серця у Житомирі. Повертаємося втомлені та щасливі. Зовсім молода дівчина з рідкісною четвертою групою крові отримала нове серце. Дякую всім, хто не спав цієї ночі та разом з нами рятував нашу пацієнтку", - зазначив кардіохірург.

Нагадаємо, що в Україні збільшилася кількість трансплантацій. Все більше українців погоджуються на посмертне донорство. Минулий рік став рекордним за кількістю трансплантацій пересадили 384 органів.

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Згода на посмертне донорство: В Україні зросла кількість трансплантацій

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Дата публікації
Перегляди
2490
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